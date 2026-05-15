Le condizioni meteorologiche hanno portato a un rinvio della missione Dragon, prevista inizialmente per questa settimana, a venerdì. Le nubi a incudine, tipiche di particolari fenomeni atmosferici, rappresentano un rischio per la sicurezza della fase di lancio, poiché possono interferire con i sensori del razzo e compromettere la rilevazione dei segnali essenziali per la manovra. Il ritardo, tuttavia, potrebbe contribuire a una maggiore precisione nell'esecuzione delle operazioni orbitali, grazie a condizioni meteo più favorevoli.

?? Punti chiave Come possono le nubi a incudine danneggiare i sensori del razzo? Perché il ritardo meteo favorisce la precisione della manovra orbitale? Cosa rischia la ricerca scientifica sulla ISS senza questo carico? Quando avverrà l'aggancio automatico tra il Dragon e la stazione??? In Breve Nuova finestra di lancio venerdì 15 maggio alle ore 18:05 EDT. Aggancio automatico del Dragon alla ISS previsto per domenica 17 maggio ore 7:00 EDT. Il carico Dragon trasporta reagenti e strumenti sc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nubi a incudine bloccano SpaceX: missione Dragon slitta a venerdì

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