Alghero | rogo all’aeroporto 14 auto distrutte

Nella notte di sabato 14 marzo 2026, un incendio si è sviluppato nei parcheggi vicino all’aeroporto di Alghero, distruggendo o danneggiando 14 automobili. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Nella notte di sabato 14 marzo 2026, un rogo ha colpito i parcheggi adiacenti all’aeroporto di Alghero, lasciando sul posto 14 autovetture distrutte o danneggiate. L’evento si è verificato intorno alle 04:00, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi tra i veicoli in sosta. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, supportate da rinforzi provenienti dalla sede centrale di Sassari con un’autobotte aggiuntiva, sono riuscite a contenere la situazione prima che il danno si estendesse ulteriormente. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per stabilire l’origine precisa dell’accaduto. L’intervento rapido e la catena di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero: rogo all’aeroporto, 14 auto distrutte Articoli correlati Incendio a Chiari: 50 sfollati, auto distrutteUn rogo improvviso ha scosso la notte di Chiari, costringendo circa cinquanta residenti a lasciare le proprie abitazioni nel complesso di Borgo... Esplosione in un palazzo a Marcianise: garage devastato e auto distruttePaura questa mattina, venerdì 23 gennaio, a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una violenta esplosione ha colpito un edificio residenziale,... Tutti gli aggiornamenti su Alghero rogo all'aeroporto 14 auto... Temi più discussi: Incendio Alghero, 14 auto a fuoco nella notte vicino all'aeroporto | Foto e video; Alghero, incendio vicino all’aeroporto: in fiamme 14 auto; 14 auto a fuoco in Aeroporto: Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto per gestire l’emergenza; Bombe, morti, dolore: diciamo basta. Alghero, incendio nella notte vicino all’aeroporto: 14 auto distrutte dalle fiammeMomenti di apprensione nella notte ad Alghero, dove intorno alle 4:00 del mattino si è sviluppato un incendio nei pressi dell’aeroporto che ha coinvolto numerose autovetture parcheggiate nella zona. I ... vistanet.it Alghero, incendio nel parcheggio vicino all’aeroporto: 14 auto distrutteNotte di intenso lavoro per i vigili del fuoco ad Alghero, dove intorno alle 4 del mattino è scoppiato un incendio in un parcheggio situato lungo la strada ... algheroeco.com Alghero, maxi rogo in un parcheggio esterno dell’aeroporto: 14 auto distrutte - VIDEO Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri - facebook.com facebook In piena notte i #vigilidelfuoco di #Sassari sono intervenuti ad Alghero, lungo la SP44, per l’ #incendio di oltre 10 auto parcheggiate in un’area nei pressi dell’aeroporto: le squadre hanno spento le fiamme, evitato il coinvolgimento di altri veicoli vicini, messo in x.com