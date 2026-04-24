Olbia rogo notturno nel parcheggio di un hotel | 3 auto distrutte

Nella serata di ieri, un incendio ha interessato il parcheggio di un hotel a Olbia, causando la distruzione di tre automobili. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e stanno verificando le cause dell’incendio, che potrebbero derivare da un corto circuito o da un atto doloso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

? Cosa sapere Tre auto distrutte da un incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia ieri sera.. I Vigili del Fuoco indagano su un possibile corto circuito o su un atto doloso.. Tre vetture sono andate completamente distrutte dal fuoco nel parcheggio di un hotel a Olbia, dove poco prima della mezzanotte di ieri, 23 aprile, l’incendio ha scatenato il panico tra i residenti e i passanti della zona. Il rogo si è concentrato in un’area di sosta situata nelle immediate vicinanze di una nota struttura ricettiva della città. La violenza delle fiamme ha colpito con precisione tre autovetture lasciate in sosta, trasformando la quiete notturna in un ammasso di fumo e calore soffocante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, rogo notturno nel parcheggio di un hotel: 3 auto distrutte Notizie correlate Oppeano, rogo notturno nel centro rifiuti: 10 tonnellate distrutteUn violento incendio ha devastato la notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 2026 l’area di un centro di gestione rifiuti situato in via Bursi, nel... Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedaleAl lavoro, in aeroporto, lo aspettavano da diverso tempo ma di Fabio Balzano nemmeno una traccia. Una raccolta di contenuti Olbia, tentato omicidio all’interno di locale notturno: arrestato un 25enneCarabinieri di Olbia arrestano un 25enne per l'accoltellamento avvenuto il 25 marzo in un locale notturno. Identificato con video e testimoni ... cagliaripad.it Olbia, fiamme nel chiosco di fiori davanti al cimitero: indagini in corsoFiamme nella notte in un chiosco di fiori davanti al cimitero di Olbia, in via Roma. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e circoscrivere l’area: il rogo ha interessato la ... unionesarda.it