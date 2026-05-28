Alfredo Cospito reclamo difesa contro 41bis | udienza tribunale Sorveglianza Roma il 12 giugno

Il 12 giugno si terrà un’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma in seguito al reclamo presentato dalla difesa di un detenuto contro il rinnovo del regime di carcere duro 41bis. La decisione di prolungare per due anni questa misura restrittiva era stata adottata dal ministero della Giustizia. La difesa ha impugnato tale provvedimento, che riguarda l’applicazione del regime speciale di detenzione.

(Adnkronos) – È stata fissata per il prossimo 12 giugno l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma dopo il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis per l’anarchico. Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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