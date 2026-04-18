Roma anarchici in corteo per Alfredo Cospito | 41bis è tortura

Da lapresse.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di circa cento anarchici ha iniziato un corteo partendo dal quartiere di San Lorenzo e dirigendosi verso il Pigneto. Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno portato cartelli e slogan contro il regime di 41bis, definendolo una forma di tortura. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi immediati. La protesta si è svolta senza incidenti rilevanti.

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo). Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”

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