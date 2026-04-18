Roma anarchici in corteo per Alfredo Cospito | 41bis è tortura

Un gruppo di circa cento anarchici ha iniziato un corteo partendo dal quartiere di San Lorenzo e dirigendosi verso il Pigneto. Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno portato cartelli e slogan contro il regime di 41bis, definendolo una forma di tortura. La polizia ha monitorato la situazione senza interventi immediati. La protesta si è svolta senza incidenti rilevanti.

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo). Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: “41bis è tortura” Notizie correlate Il mistero del casolare esploso a Roma, morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito: a cosa doveva servire l’ordigno“Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia molto perplessi, preoccupa molto”. Alfredo Cospito fra i testimoni per gli anarchici a processo a BolognaBologna, 8 aprile 2026 – Il giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni ha deciso di ammettere anche Alfredo Cospito tra i testimoni nel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Duecento anarchici in piazza a San Lorenzo: manifestazione nazionale per Alfredo Cospito; Verso proroga del 41 bis a Cospito, gli anarchici si mobilitano; Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito: condannati 18 anarchici a Torino, ma non per devastazione; Spaccate alle banche e danni nel corteo per Cospito, niente processo per i 16 anarchici. Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: 41bis è torturaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza ... lapresse.it Scontri alla manifestazione per Alfredo Cospito: condannati 18 anarchici a Torino, ma non per devastazioneAltre persone saranno processate da novembre, per il corteo del 4 marzo 2023 degenerato con guerriglia e vetrine distrutte ... torinotoday.it Diciotto condanne hanno chiuso a Torino il processo per i disordini e i danni che si ebbero nel centro storico della città del marzo del 2023 durante un corteo di anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, che in quel periodo stava sostenendo uno sciopero de facebook Si va verso la proroga della sottoposizione dell'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro. Lo si apprende da fonti di via Arenula, secondo cui al momento non sarebbe stata ancora formalizzata alcuna decisione. #ANSA x.com