Alfredo Cospito rinnovato il 41bis

Il regime di carcere speciale 41bis è stato confermato per Alfredo Cospito, che sta scontando una condanna di 23 anni. La decisione riguarda l’applicazione della misura restrittiva, che era stata inizialmente adottata e ora prorogata. La conferma arriva in un contesto in cui si discute della sua detenzione e delle modalità adottate nel suo caso.

È stato confermato il regime detentivo previsto dal 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito che sta scontando una pena di 23 anni Il ministero della Giustizia aveva tempo fino al 4 maggio per confermare il regime 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito, ma la decisione è stata già comunicata al legale dell’uomo:il ministero ha rinnovato il cosiddetto “carcere duro”. Una volta appresa la notizia, l’avvocato Flavio Rossi Albertini si è dimostrato pronto a presentare un reclamo al tribunale di sorveglianza. Cospito si trova attualmente nel carcere di Cagliari e sta scontando una pena di 23 anni,confermata dalla Cassazione il 24 aprile 2024,per l’attentato dinamitardo del 2006 alla caserma dei Carabinieri di Fossano e per episodi di terrorismo collegati all’organizzazione Fai-Fri.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis Alfredo Cospito, rinnovato il 41 bis per l'anarchico detenuto nel carcere di Cagliari Notizie correlate Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l’anarchico(Adnkronos) – E' stato rinnovato, a quanto apprende l'Adnkronos, il regime speciale di detenzione del 41bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico: "Lo Stato non si piega"Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis (regime di carcere duro) per l'anarchico Alfredo Cospito che attualmente è recluso nelle celle di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rinnovato il 41-bis ad Alfredo Cospito: la decisione del ministero della Giustizia; Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito; Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchico; Alfredo Cospito, rinnovato il 41 bis per l’anarchico. 41 bis confermato per Alfredo Cospito: resta il carcere duroIl Ministero della Giustizia ha rinnovato il regime di 41 bis nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Cagliari. Il provvedimento, atteso entro i primi giorni ... online-news.it Alfredo Cospito, rinnovato il 41bis per l'anarchicoLa decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento ... adnkronos.com Cospito, il ministero della Giustizia rinnova il carcere duro per l'anarchico La decisione del ministero della Giustizia di rinnovare il carcere duro per Alfredo Cospito e' in linea con il profilo di pericolosita' politica e sociale dell'anarchico. Punto di riferimento de - facebook.com facebook Anarchici, rinnovato 41bis per Alfredo Cospito. La difesa presenterà reclamo al Tribunale di sorveglianza x.com