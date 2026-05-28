Alex Pineschi contractor morto in Ucraina | il video delle esercitazioni militari

Un contractor di 43 anni, originario di La Spezia, è deceduto in Ucraina. Aveva prestato servizio nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito e lavorava come indipendente nella regione in guerra. Un video mostra le esercitazioni militari a cui aveva partecipato.

E’ morto in Ucraina Alex Pineschi, 43 anni, originario di La Spezia, contractor che aveva prestato servizio nell’8° reggimento Alpini dell’Esercito e che adesso prestava, in forma indipendente e privata, la sua opera nella guerra russo-ucraina. L’uomo sarebbe morto lo scorso 23 maggio insieme ad altre persone con cui era sul campo di battaglia. La morte sarebbe avvenuta nella zona di Liman. Qui un video di esercitazioni militari del gennaio 2026 tratto dal suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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