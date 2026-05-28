Un militare professionista è stato ucciso in Ucraina. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali. Era in missione nel paese da alcuni mesi. Dopo aver servito in diverse operazioni, aveva scritto libri sulla sua esperienza. In un'intervista, ha affermato che la guerra cambia il modo di pensare e di vedere il mondo, anche dopo il ritorno a casa. La notizia ha suscitato reazioni tra i colleghi e le autorità militari.

La Spezia, 28 maggio 2026 – “La guerra non finisce quando la missione finisce. Resta dentro, cambia il modo in cui pensi, in cui respiri, in cui guardi il mondo. Poi impari a combattere di nuovo, non contro un nemico ma contro te stesso”. Alex Pineschi scriveva queste parole il 10 novembre del 2025: sono contenute in un lungo post fissato in cima al suo (seguitissimo) profilo Instagram dal quale condivideva le sue varie attività. Il 43enne militare spezzino, infatti, non era soltanto un contractor professionista, ma anche un insegnante di armi da fuoco, un addestratore di forze armate e uno scrittore. Alex Pineschi: la sua esperienza. Pineschi è morto sul campo di battaglia mentre era impegnato in una missione dell’Est dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alex Pineschi, chi è il militare professionista ucciso in Ucraina. Dalle missioni ai libri: “La guerra cambia il modo in cui pensi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Servizio Militare in Italia come la penso

Notizie e thread social correlati

Alex Pineschi morto in Ucraina, chi era il contractor italiano ucciso dai droni insieme ai suoi compagniUn contractor italiano di 42 anni, originario di La Spezia, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco con droni.

Leggi anche: Guerra in Ucraina: ucciso in combattimento il contractor italiano Alex Pineschi

Temi più discussi: Ucciso in Ucraina un contractor italiano; Anziani mai più soli. A Conca D’Oro nasce il badante di quartiere; Tegola sulla Virtus: Alston ha la mano fratturata, la sua stagione è finita; Pensavo fossi per sempre mia. I pizzini di Messina Denaro e il mistero dell’avvocata.

È morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi. Originario di La Spezia, ha prestato servizio nell’8° Reggimento Alpino dell'Esercito italiano e in seguito ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime notizie non ancora confermate dal l x.com

Alex Pineschi in una foto pubblicata sui suoi profili social. Credit: AP TACUn contractor italiano, Alex Pineschi, è rimasto ucciso in Ucraina. La notizia è stata divulgata dall’associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia, ha ... tpi.it

Alex Pineschi, ucciso in Ucraina il contractor italiano. Il nostro fratello è morto sul campo di battagliaUn contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: Il nostro amato fratello è morto sul campo ... ilmattino.it