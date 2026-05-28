Il Brittintour ’26 di Alex Britti partirà con dieci concerti tra piazze e castelli italiani. Le date si svolgeranno in diverse località, alternando ambientazioni all’aperto e storiche. Tra i momenti attesi ci sono le esibizioni di nuovi brani in collaborazione con Mario Biondi, che saranno eseguiti dal vivo durante il tour. I dettagli sulle location delle tappe e il programma completo degli eventi sono ancora da annunciare.

? Domande chiave Dove si svolgeranno le tappe tra castelli e piazze italiane?. Quali nuovi brani con Mario Biondi ascolteremo dal vivo?. Come cambierà il repertorio classico con il progetto Feat.Pop?. Perché l'artista ha scelto proprio i borghi per questo tour?.? In Breve Tour dal 29 maggio ad Augusta al 27 agosto a Botrugno con 10 date.. Reinterpretazioni del progetto Feat.Pop includono la collaborazione con Mario Biondi su Gelido.. Tappe includono Milano il 17 luglio e Ferrandina il 18 agosto.. Programmazione mira a coinvolgere borghi e piazze tra castelli e località balneari.. Alex Britti annuncia il Brittintour ’26 con dieci date estive che partiranno il 29 maggio da Augusta, in provincia di Siracusa, per un viaggio musicale tra piazze e arene italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alex Britti: parte il Brittintour ’26 con 10 date tra piazze e castelli

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