Alex Britti torna in tour in Romagna | all' Arena Rubicone la tappa di Brittintour

Alex Britti è pronto per la prossima avventura dal vivo e apre il 2026 con il suo Brittintour che lo porterà in giro per l'Italia per tutta l'estate. Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi e linguaggi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Brittintour 2026: Alex Britti in concerto al Castello di Santa SeveraAlex Britti annuncia le prime 10 date di Brittintour 2026, un nuovo viaggio musicale che attraverserà tutta l’Italia, isole comprese, con una tappa...

Leggi anche: Alex Britti a Ferrandina: il tour estivo 2026 arriva in Piazza Plebiscito

Temi più discussi: Alex Britti è pronto per tornare dal vivo con BRITTINTOUR ’26; Alex Britti torna live in Puglia e Basilicata con due date tra Orta Nova, Botrugno e Ferrandina; Alex Britti annuncia il BrittInTour: 10 date per l’estate; Alex Britti annuncia BRITTINTOUR '26: dieci date outdoor tra arene e festival estivi.

Alex Britti torna in tour nell’estate 2026 tra festival, piazze e arene. Nel live spazio ai classici e ai brani di Feat.Pop. Quale canzone vi aspettate in scaletta? Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it allmusicitalia.it/tour/alex-brit… x.com

Alex Britti annuncia il BrittInTour: 10 date per l’estateAlex Britti torna live con il BRITTINTOUR ’26. Le 10 date estive, le tappe da Milano a Santa Severa e le novità sul progetto Feat.Pop. lagazzettadellospettacolo.it

Alex Britti Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaTorna in tour Alex Britti nel prossimo 2026 con un lungo tour estivo. Vediamo tutte le info su calendario date, biglietti e scaletta del cantante de La Vasca, grande virtuoso della chitarra. Date tour ... radiomusik.it