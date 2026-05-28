Alessio Bondì in concerto
Venerdì 10 luglio si terrà un concerto di Alessio Bondì in duo con Fabio Rizzo all’Ex Dynamo di Bologna. Bondì è un cantautore siciliano nato nel 1988.
Venerdì 10 luglio Alessio Bondì live in duo con Fabio Rizzo all' Ex Dynamo di Bologna.Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe '88. Già vincitore del Premio De André nel 2013 con In funn’o mare e la targa Siae al Premio Parodi nel 2014 con Rimmillu ru’ voti. Nella sua musica il suono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Alessio Bondì e Fabio Rizzo
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