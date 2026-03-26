Il Sabato all’Accademia | Alessio Löwenthal in concerto
Sabato 6 giugno 2026 si terrà un concerto all’interno della rassegna “Il Sabato all’Accademia” organizzata dall’Accademia Filarmonica di Bologna. L’evento si svolgerà nella Sala Mozart, situata a Palazzo Carrati, sede storica dell’Accademia dal 1666. Il pianista Alessio Löwenthal sarà sul palco per eseguire il suo programma musicale.
Sabato 6 giugno 2026 prosegue la rassegna dei “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di Alessio Löwenthal al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di Granados, Skrjabin. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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