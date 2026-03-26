Il Sabato all’Accademia | Alessio Löwenthal in concerto

Da bolognatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 giugno 2026 si terrà un concerto all’interno della rassegna “Il Sabato all’Accademia” organizzata dall’Accademia Filarmonica di Bologna. L’evento si svolgerà nella Sala Mozart, situata a Palazzo Carrati, sede storica dell’Accademia dal 1666. Il pianista Alessio Löwenthal sarà sul palco per eseguire il suo programma musicale.

Sabato 6 giugno 2026 prosegue la rassegna dei “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di Alessio Löwenthal al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di Granados, Skrjabin. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

il sabato all8217accademia alessio l246wenthal in concerto
© Bolognatoday.it - “Il Sabato all’Accademia”: Alessio Löwenthal in concerto

Articoli correlati

Giovane talento al pianoforte: Alessio Löwenthal in concerto a Cattolica con Chopin e Rachmaninov.Alessio Löwenthal, il “Pianfortissimo” e la Promessa della Musica Classica Italiana Cattolica (Rimini) – Venerdì sera, alle 21, il ridotto del teatro...

Alessio Löwenthal e il "pianofortissimo"Si chiama "Pianfortissimo" e si annuncia come un grande appuntamento di musica d’autore, quello che vedrà protagonista il talento pesarese Alessio...

Una selezione di notizie su Il Sabato all'Accademia Alessio L...

Discussioni sull' argomento André Gallo: il sabato all'accademia; Romanychev Brothers al sabato all'Accademia; All’Accademia Carrara concerto di Anais Drago Relevé; Le cinque pietre di Massimo Gregorini. Sabato all'Accademia valdarnese del Poggio un evento con Maria Giovanna Cutini.

il sabato all accademiaIl Chaos String Quartet in concerto all'Accademia Filarmonica di BolognaLa rassegna di musica da camera dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Il Sabato in Sala Mozart, prosegue domani, il 14 marzo, alle 17 con il concerto del Chaos String Quartet, formato dalle violinist ... ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.