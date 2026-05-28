Alessia Merz | Ho avuto uno stalker Venne a un evento con una pistola ma cambiò idea e non la usò

Alessia Merz ha raccontato di aver subito uno stalker che si presentò a un evento con una pistola, ma alla fine decise di non usarla. La showgirl, che ha lasciato la televisione all’età di 31 anni, ha anche parlato di aver subito molestie e di aver denunciato l’uomo.

Alessia Merz è stata una delle protagoniste più amate della tv, che ha lasciato all'età di 31 anni. La ex showgirl racconta di aver subito molestie e di essersela vista brutta con uno stalker che ha poi denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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