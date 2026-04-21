Belve Shiva e la condanna per tentato omicidio | La pistola? Non ne ho idea E su Fedez | Mi ha danneggiato

Durante un’intervista a Belve, il rapper Shiva ha commentato la condanna per tentato omicidio, spiegando di aver patteggiato e ottenuto una riduzione della pena con la libertà condizionata e l’obbligo di firma. Ha affermato di non sapere nulla riguardo alla pistola coinvolta nell’incidente. Inoltre, ha parlato di un danno subito da Fedez, senza fornire dettagli specifici.

A Belve, il rapper Shiva parla della sparatoria e della condanna per tentato omicidio, dopo la quale ha patteggiato ricevendo una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma: "La pistola? Non ne ho idea". E su Fedez: "Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio. il Gip che mi ha interrogato era donna, mi ha messo in condizioni difficili".🔗 Leggi su Fanpage.it

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