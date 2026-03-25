Il saluto di Elisa a Gino Paoli | Ho il cuore spezzato hai fatto tanto per me
Elisa ha scritto un messaggio per Gino Paoli dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 marzo. Nel testo, ha detto di avere il cuore spezzato e ha ricordato quanto il musicista abbia fatto per lei. Ha aggiunto di non dimenticare mai l'impatto che ha avuto sulla sua vita.
“Gino. Ho il cuore spezzato e neanche una parola. Hai fatto tanto per me. Non ti dimenticherò mai”. Sono le parole di Elisa dopo la morte di Gino Paoli lo scorso 24 marzo. I due erano legati, oltre che da un rapporto di amicizia, anche da comuni origini: Paoli era infatti nato il 23 settembre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Articoli correlati
«Quando avevo il cuore spezzato ho scoperto la musica di Raye. Il concerto di Bologna ha fatto il resto»Il pezzo è diventato il primo per ascolti consecutivi nel mio Spotify wrapped, Raye si è guadagnata una fan e il mio cuore sta piano piano guarendo...
Leggi anche: Cruz Beckham contro il fratello Brooklyn in una canzone: «Hai spezzato il cuore della mamma»
Una raccolta di contenuti su Gino Paoli
Argomenti discussi: Gino Paoli, i funerali: le ultime volontà, ecco dove e quando si svolgerà l'ultimo saluto.
Gino Paoli, il saluto commosso degli amici e del mondo della musicaIl ricordo di Gino Paoli tra emozioni private e rivoluzione della canzone Chi: amici e colleghi come Al Bano Carrisi, Francesco Baccini e Cristiano Ma ... assodigitale.it
Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. E poi ci troveremo come le starMondo della musica in lutto: i ricordi di Laura Pausini e Samuele Bersani, la dedica di Simona Ventura ricordando Ornella Vanoni. Iva Zanicchi: La colonna sonora della mia vita. Zucchero: Un buco n ... ilrestodelcarlino.it