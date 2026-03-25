Elisa ha scritto un messaggio per Gino Paoli dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 marzo. Nel testo, ha detto di avere il cuore spezzato e ha ricordato quanto il musicista abbia fatto per lei. Ha aggiunto di non dimenticare mai l'impatto che ha avuto sulla sua vita.

“Gino. Ho il cuore spezzato e neanche una parola. Hai fatto tanto per me. Non ti dimenticherò mai”. Sono le parole di Elisa dopo la morte di Gino Paoli lo scorso 24 marzo. I due erano legati, oltre che da un rapporto di amicizia, anche da comuni origini: Paoli era infatti nato il 23 settembre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Il saluto di Elisa a Gino Paoli: "Ho il cuore spezzato, hai fatto tanto per me"

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