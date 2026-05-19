Alcaraz e la lettera a Sinner | Tornerò presto aspettami Ma è fake
Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, circola online una comunicazione attribuita a Carlos Alcaraz rivolta a Jannik Sinner con la frase “Tornerò presto, aspettami”. Tuttavia, le autorità competenti hanno confermato che si tratta di un messaggio falso, privo di qualsiasi legame ufficiale con il tennista spagnolo. La notizia ha generato attenzione tra gli appassionati e i media, ma non ci sono prove che il messaggio sia autentico o proveniente da fonti ufficiali.
(Adnkronos) – Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner. ma è fake. Oggi, martedì 19 maggio, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d'Italia 2026, è cominciata a circolare sul web, e su numerose testate nazionali, una presunta lettera a cuore aperto scritta dallo spagnolo per complimentarsi con il numero 1. Peccato però. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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