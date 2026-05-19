Alcaraz e la lettera a Sinner | Tornerò presto aspettami Ma è fake

Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, circola online una comunicazione attribuita a Carlos Alcaraz rivolta a Jannik Sinner con la frase “Tornerò presto, aspettami”. Tuttavia, le autorità competenti hanno confermato che si tratta di un messaggio falso, privo di qualsiasi legame ufficiale con il tennista spagnolo. La notizia ha generato attenzione tra gli appassionati e i media, ma non ci sono prove che il messaggio sia autentico o proveniente da fonti ufficiali.

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