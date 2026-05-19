Alcaraz e la lettera a Sinner | Tornerò presto aspettami Ma è fake

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, martedì 19 maggio, circola online una comunicazione attribuita a Carlos Alcaraz rivolta a Jannik Sinner con la frase “Tornerò presto, aspettami”. Tuttavia, le autorità competenti hanno confermato che si tratta di un messaggio falso, privo di qualsiasi legame ufficiale con il tennista spagnolo. La notizia ha generato attenzione tra gli appassionati e i media, ma non ci sono prove che il messaggio sia autentico o proveniente da fonti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner. ma è fake. Oggi, martedì 19 maggio, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d'Italia 2026, è cominciata a circolare sul web, e su numerose testate nazionali, una presunta lettera a cuore aperto scritta dallo spagnolo per complimentarsi con il numero 1. Peccato però. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alcaraz sorprende Sinner che perde presto… Ma non è poi così

Video Alcaraz sorprende Sinner che perde presto… Ma non è poi così

Sullo stesso argomento

Alcaraz sportivo dell’anno 2025, ma Roland Garros per lui è in forse. Sinner: “Mi auguro di vederlo presto in campo”Madrid , 20 aprile 2026 - Carlos Alcaraz è stato incoronato sportivo dell'anno del 2025 ai Laureus World Sports Awards di Madrid.

Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: “Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoli”Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas...

alcaraz e la letteraJannik Sinner: il falso messaggio di Carlos Alcaraz diventa viraleUna presunta lettera aperta dello spagnolo all'altoatesino ha ingannato diversi tifosi ed è stata ricondivisa più volte ... sportal.it

alcaraz e la letteraI tennisti contro gli Slam: c’è l’ipotesi boicottaggio, Sinner e Alcaraz tra i firmatari di una letteraAlla vigilia degli Internazionali d'Italia, il clima nel circuito è stato improvvisamente scosso da prese di posizione nette e coordinate da parte di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web