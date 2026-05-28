Al Roland Garros, il rapporto tra un giocatore e il suo coach è finito con tensioni evidenti. Questa situazione si aggiunge a una serie di casi in cui le relazioni tra tennisti e i loro allenatori sono diventate difficili o sono terminate, evidenziando le tensioni frequenti in questo tipo di collaborazione. Le dinamiche tra tecnico e atleta possono influire sui risultati, con alcune separazioni che portano a miglioramenti e altre a peggioramenti delle prestazioni.

La verità è che non c’è un momento preciso in cui accade che l’incantesimo si rompa. Succede, è successo. Il livello di sopportazione reciproca si incrina. Un attimo, tutto finisce. Non è nemmeno utile interrogarsi sul “Chi ha mollato chi”, perché ognuno ha le sue ragioni. Notizia di queste ore: il tennista Davidovich Fokina è stato mollato dall’allenatore al Roland Garros. Dopo l’eliminazione dal Roland Garros lo spagnolo, numero 23 al mondo, ha raccontato la separazione con il coach argentino Mariano Puerta, sparito così, senza preavviso. Puerta aperta? No, Puerta chiusa. E hai voglia a bussare. Davidovich manda messaggi, il coach non risponde e lo blocca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, Jacobs, Pellegrini e ora il caso del Roland Garros: quando tra coach e stella c'è aria di tempesta

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