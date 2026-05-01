Un coach ha recentemente fornito indicazioni cruciali a due tennisti prima dell'inizio del torneo di Roland Garros. Mark Petchey ha suggerito ad Alexander Zverev di adottare una strategia diversa, ritenendo che questo cambiamento possa influire sulle sue chances di vittoria nel torneo. La raccomandazione si inserisce in un contesto di preparazione tecnica, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni degli atleti sui campi parigini.

"> Mark Petchey ha condiviso alcuni consigli fondamentali per Alexander Zverev in vista del Roland Garros, suggerendo un cambiamento strategico che potrebbe aumentare le sue possibilità di vittoria. Zverev è arrivato vicino a vincere il suo primo titolo del Grande Slam nella finale del Roland Garros 2024, dove ha perso contro Carlos Alcaraz, un avversario temibile. Con Alcaraz che ha deciso di non partecipare al torneo di quest’anno, il percorso per Zverev verso un titolo importante sembra più aperto che mai. Il consiglio di Petchey: saltare Amburgo. Mark Petchey, noto per il suo lavoro con Emma Raducanu, ha sottolineato l’importanza della gestione del programma di gara per Zverev.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Consiglio decisivo di un coach per Raducanu e Zverev prima del Roland Garros

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Consiglio decisivo di un coach per Raducanu e Zverev prima del Roland GarrosMark Petchey ha condiviso alcuni consigli fondamentali per Alexander Zverev in vista del Roland Garros, suggerendo un cambiamento strategico che potrebbe aumentare le sue possibilità di vittoria. napolipiu.com

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