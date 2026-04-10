Il coach di Aryna Sabalenka ha annunciato alcune modifiche alla strategia preparate per la finale del Roland Garros, con l’obiettivo di prevenire reazioni impulsive durante l’incontro. Sabalenka ha affrontato diverse sfide emotive nelle ultime partite e si cerca di evitare situazioni che possano compromettere la sua concentrazione. La finale si avvicina e l’atleta si prepara a mettere in pratica le novità indicate dal suo team tecnico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aryna Sabalenka non ha mai avuto timore di esprimere le sue emozioni durante le partite di tennis. Questo aspetto è particolarmente indicato per il suo sport, dove le fluttuazioni di energia e di emozioni possono alternarsi rapidamente, a volte all’interno dello stesso incontro. Nel finale del Roland Garros, però, le cose non sono andate come sperato. Sabalenka ha avuto difficoltà a gestire le condizioni di gioco e ha perso il controllo della partita. Coco Gauff ne ha approfittato, conquistando così il suo secondo titolo del Grande Slam, entrambi vinti ai danni di Sabalenka in finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il coach di Aryna Sabalenka svela le novità per evitare esplosioni nella finale del Roland Garros.

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Aryna Sabalenka wins Indian Wells title - facebook.com facebook

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