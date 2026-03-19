A Tirano si svolge l'Alpine Culture Fest, una rassegna di tre giorni dedicata alla cultura alpina. L’evento coinvolge diverse comunità alpine e persone della Lombardia, offrendo occasioni di incontro, scambio e convivialità. Durante le giornate vengono presentate tradizioni, pratiche e il modo di vivere tipico delle zone montane. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando visitatori e partecipanti da diverse località.

La cultura, le comunità e il saper fare alpino. Tre giorni di incontri, dialogo e convivialità tra comunità alpine e gente lombarda. E' la prima edizione della Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest che si terrà dall’1 al 3 maggio 2026 a Tirano, in provincia di Sondrio. La manifestazione è promossa dalle Comunità Montane di Tirano e di Valle Camonica ed è realizzata grazie al Bando Olimpiadi della Cultura di Regione Lombardia, all’interno del programma dei Giochi della Cultura legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A Tirano, artigiani, agricoltori, pastori e realtà culturali del territorio montano delle province di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest, a Tirano una tre giorni a tutta montagna

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