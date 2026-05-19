Dagli ubriachi al volante ai tenti furti i Carabinieri denunciano undici persone nel corso dei controlli

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il quale sono state denunciate undici persone. Tra i soggetti coinvolti ci sono individui sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e altri accusati di aver tentato furti. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della città e hanno portato all’identificazione e alla segnalazione di vari soggetti alle autorità competenti. Nessun dettaglio sui risultati specifici delle verifiche è stato reso noto.

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