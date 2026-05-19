Dagli ubriachi al volante ai tenti furti i Carabinieri denunciano undici persone nel corso dei controlli
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il quale sono state denunciate undici persone. Tra i soggetti coinvolti ci sono individui sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e altri accusati di aver tentato furti. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della città e hanno portato all’identificazione e alla segnalazione di vari soggetti alle autorità competenti. Nessun dettaglio sui risultati specifici delle verifiche è stato reso noto.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato alla denuncia di undici persone.In particolare cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, un cittadino. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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