Onde musicali sul Sebino | 200 artisti e 66 appuntamenti sul lago

Quest’estate sul Lago di Iseo si svolgeranno oltre 60 concerti, coinvolgendo circa 200 artisti in diverse location lungo le rive e a bordo di una motonave storica. Gli eventi musicali sono distribuiti tra bergamasco e bresciano, offrendo spettacoli esclusivi durante le serate. La programmazione prevede appuntamenti che combinano musica live e atmosfere uniche sul lago, attirando visitatori e appassionati di musica da varie zone.

? Cosa scoprirai Dove si terranno i concerti esclusivi a bordo della motonave storica?. Come cambierà l'offerta turistica tra Bergamo e Brescia quest'estate?. Chi sono i giovani talenti selezionati per le location più prestigiose?. Perché alcuni appuntamenti richiedono un biglietto da ottanta euro?.? In Breve 7 concerti speciali celebrano il centenario della Motonave Capitanio 1926 tra giugno e settembre.. Concerto esclusivo il 27 giugno alla Rocca Martinengo di Monte Isola con biglietto da 80 euro.. Apertura il 29 maggio a Iseo con i talenti dell'Accademia Verdiana Carlo Bergonzi.. Spettacolo di tango previsto per il 1 giugno presso la Pieve di Sant’Andrea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Onde musicali sul Sebino: 200 artisti e 66 appuntamenti sul lago Notizie correlate A Bellano si celebrano i 200 anni della navigazione sul Lago di ComoBellano celebra due secoli di storia della navigazione lariana con una settimana di eventi, incontri e iniziative culturali rivolte al grande... Verbania: un week end di eventi per celebrare i 200 anni di navigazione sul Lago MaggioreDal 17 al 19 aprile Villa Giulia a Verbania ospita tre giorni di festa aperti al pubblico per celebrare i 200 anni della navigazione sul Lago... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Onde Musicali sul Lago d’Iseo: 66 eventi tra classica, jazz e tango per l’estate 2026; Classica, tango, jazz ma non solo: onde musicali sul Lago d’Iseo - POP; Classica, tango, jazz ma non solo: dal 29 maggio al 5 settembre torna Onde musicali sul Lago d'Iseo; Tra humanitas e scientia. Onde musicali sul Lago d’Iseo: 66 concerti tra classica, jazz e tango fotoDal 29 maggio al 5 settembre il Sebino diventa un palcoscenico diffuso. In programma 66 appuntamenti tra musica classica, jazz, tango e crossover. quibrescia.it Torna «Onde musicali sul Lago d’Iseo», la grande musica sul SebinoWilliam Limonta è un giovane compositore, appassionato poeta e pianista bergamasco. Nato nel 2000, fin da piccolo coltiva la sua passione per la musica, scri… Siamo ai nastri di partenza della ... ecodibergamo.it CLASSICA, TANGO, JAZZ MA NON SOLO: DAL 29 MAGGIO AL 5 SETTEMBRE LA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL ONDE MUSICALI SUL LAGO D’ISEO Artisti affermati, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani - facebook.com facebook "Onde sonore, nel solco di Miles": torna il "Treviso Suona Jazz Festival". Dodicesima edizione con tanti artisti italiani e stranieri pronti a coinvolgere la città. Anteprima il 30 aprile. Cuore del programma nell'ultima settimana di maggio. x.com