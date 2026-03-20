Bosa | lunedì stop acqua 9 ore per sostituire 1 km di tubi

Lunedì 23 marzo, il servizio idrico di Bosa sarà sospeso dalle 8 alle 17 per consentire la sostituzione di un chilometro di tubature nelle vie Serravalle e Sant’Ignazio. L’interruzione, programmata, riguarda l’intera giornata e si rende necessaria per lavori di manutenzione sulle condutture esistenti. Durante questo periodo, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente interrotta nella zona interessata.

Il servizio idrico di Bosa subirà un’interruzione programmata lunedì 23 marzo dalle 8 alle 17, necessaria per smontare le vecchie tubature nelle vie Serravalle e Sant’Ignazio. L’operazione, finanziata da fondi europei e nazionali, mira a sostituire oltre un chilometro di condotte obsolete con nuove tubazioni in ghisa sferoidale. Mentre i tecnici di Abbanoa preparano il cantiere, l’intera rete cittadina risentirà di cali di pressione e interruzioni temporanee, ma il ripristino completo è atteso al termine dei lavori. Questa manovra non è un evento isolato, ma rappresenta la terza fase di un progetto più ampio di ingegnerizzazione della rete idrica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa: lunedì stop acqua 9 ore per sostituire 1 km di tubi Articoli correlati L’acqua dura in casa: il nemico silenzioso di tubi, caldaie ed elettrodomesticiL’acqua che esce dai nostri rubinetti sembra innocua, ma in molte zone d’Italia nasconde un problema invisibile: è dura. Leggi anche: Freddo e gelo, come proteggere tubi e contatori dell'acqua: i consigli degli esperti