Al via oggi la ventesima edizione di RiminiWellness

È iniziata oggi la ventesima edizione di RiminiWellness, evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group. La manifestazione si svolge fino a domenica 31 presso la Fiera di Rimini e interessa la Riviera, concentrandosi su sport, innovazione e benessere. Oltre alle attività sportive, sono presenti esposizioni e incontri dedicati a queste tematiche, attirando visitatori da vari paesi. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel settore, con un calendario ricco di eventi e dimostrazioni.

(Adnkronos) – L’attesa è finita: ha preso il via oggi la ventesima edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) che fino a domenica 31 trasforma la Fiera di Rimini e la Riviera nel cuore dello sport, dell’innovazione e del benessere. Un’apertura all’insegna dell’energia, con 30 padiglioni e oltre 190.000 mq tra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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