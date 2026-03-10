Arezzo si appresta a ospitare la ventesima edizione del Toscana Tour 2026, un evento che coinvolge atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà nelle strade della città, attirando pubblico e appassionati di sport. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 10 marzo 2026, con la partecipazione di numerosi protagonisti del settore.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Arezzo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva., confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale di salto ostacoli. Dal 17 marzo al 12 aprile 2026, l’ Arezzo Equestrian Centre tornerà ad essere il cuore pulsante del jumping internazionale con quattro settimane di gare, oltre 1.500 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni e un montepremi complessivo di 800.000 euro. L’evento è organizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Arezzo, in collaborazione con Jumping Verona e il sostegno di Estra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Toscana Tour 2026 celebra la ventesima edizione

