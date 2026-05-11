Martedì 12 maggio si svolgerà a Scandicci la ventesima edizione della Notturna di San Zanobi, un evento serale che fa parte dei festeggiamenti in onore del patrono della città. La manifestazione, ormai consolidata, richiama ogni anno numerosi partecipanti e si inserisce nel programma delle celebrazioni locali. La corsa serale rappresenta un momento di tradizione e socializzazione per la comunità.

Scandicci, 11 maggio 2026 – Martedì 12 maggio torna uno degli appuntamenti serali più caratteristici del calendario fiorentino: la Notturna di San Zanobi, giunta alla ventesima edizione, inserita nel contesto dei festeggiamenti del patrono della città di Scandicci. Il ritrovo è previsto dalle 18.30, con partenza alle 20 al Mr Jerry Risto Pub in via di Scandicci Alto 22. Le iscrizioni saranno effettuabili sul posto oppure online attraverso il sito ufficiale della manifestazione. http:www.sanzanobirun.it https:www.lanazione.itpistoiasporttrofeo-dormisacco-tutto-pronto-per-ledizione-numero-47-mz6bskjm L’organizzazione è affidata alla Asd Il Ponte Scandicci, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notturna di San Zanobi, la ventesima edizione a Scandicci

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