Ostia il TAR assegno lo stabilimento Battistini e chiude la stagione dei ricorsi

Il tribunale amministrativo ha deciso di assegnare la gestione dello stabilimento Battistini di Ostia, chiudendo così la stagione dei ricorsi legali. La sentenza del TAR del Lazio ha determinato un cambio di gestione per la struttura, portando a una modifica nel suo assetto operativo. La decisione segna un punto di svolta per l’impianto, che da ora in avanti seguirà nuove procedure e modalità di funzionamento.

Una nuova vita per lo stabilimento Battistini di Ostia che, dopo una sentenza del TAR del Lazio, cambia gestione. I giudici amministrativi hanno così risolto una questione ormai annosa che coinvolgeva la storica struttura del litorale di Roma.I problemi dello stabilimento BattistiniLo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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