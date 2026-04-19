Ostia il TAR assegna lo stabilimento Battistini e chiude la stagione dei ricorsi

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza che assegna la gestione dello stabilimento Battistini di Ostia, ponendo fine a una serie di ricorsi legali. La decisione determina un cambio nella proprietà dello stabilimento, segnando una svolta nel procedimento amministrativo relativo alla struttura. La sentenza del TAR rappresenta l’ultimo atto in un procedimento durato nel tempo, portando a una conclusione nella disputa legale.

Una nuova vita per lo stabilimento Battistini di Ostia che, dopo una sentenza del TAR del Lazio, cambia gestione. I giudici amministrativi hanno così risolto una questione ormai annosa che coinvolgeva la storica struttura del litorale di Roma.I problemi dello stabilimento BattistiniLo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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