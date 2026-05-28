Princes Industrie Alimentari ha avviato una campagna di assunzioni per lo stabilimento di Foggia, con 1.200 posti di lavoro disponibili. La società sta cercando candidati per la stagione estiva dedicata alla raccolta e lavorazione del pomodoro nel Sud Italia. Le persone interessate possono candidarsi per le posizioni aperte, che riguardano principalmente ruoli legati alla produzione e alla logistica. La selezione è finalizzata a coprire le esigenze durante il periodo di massima attività.

Con l'imminente inizio della campagna estiva del pomodoro nel Sud Italia, Princes Industrie Alimentari ha annunciato un importante piano di reclutamento. L'azienda, che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, è alla ricerca di 1.200 lavoratori stagionali per supportare il picco delle attività produttive. I nuovi assunti saranno integrati nello stabilimento foggiano – cuore del distretto del pomodoro della Capitanata – con contratti a tempo determinato strettamente legati alla durata della stagione. Le risorse andranno a rafforzare diversi comparti: dalle linee di produzione fino ai reparti agronomici, passando per la logistica e il controllo qualità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al via la stagione del pomodoro: Princes assume 1.200 risorse per lo stabilimento di Foggia, come candidarsi

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