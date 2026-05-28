Al via il percorso per istituire il Giudice di Pace nei Campi Flegrei

È iniziato il percorso per creare un Giudice di Pace nei Campi Flegrei. La decisione deriva dall’iniziativa del sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha presentato una richiesta ufficiale alle autorità competenti. La proposta prevede l’istituzione di una sede giudiziaria dedicata nella zona, con l’obiettivo di gestire cause di minore entità localmente. La procedura coinvolge vari passaggi formali e valutazioni da parte degli organi giudiziari.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Per il Comune di Pozzuoli erano presenti il Sindaco Luigi Manzoni, il Capo di Gabinetto Elio Buono, l’Assessore al Bilancio Paolo Ismeno e la Dirigente dell’Avvocatura Anna Sannino. Per il Comune di Quarto hanno preso parte ai lavori il Sindaco Antonio Sabino e i consiglieri comunali Anna Riccio, Enzo Nunziale e Immacolata Carandente Tartaglia. Presenti, inoltre, per il Comune di Bacoli, l’Assessora all’Avvocatura Teresa Scotto e, per il Comune di Monte di Procida, la Presidente del Consiglio Comunale Luisa Scotto di Frega. Hanno partecipato all’incontro anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace, Vincenzo Crasto, e la tesoriera Rosa Volpe. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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