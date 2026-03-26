Formazione e lavoro nei Campi Flegrei | al via il progetto Rete Phlegrea

È stato avviato il progetto “Rete Phlegrea” nei Comuni flegrei, con l’obiettivo di offrire 108 posti per percorsi di formazione e inserimento lavorativo. La proposta mira a coinvolgere persone interessate a sviluppare competenze specifiche e trovare opportunità di impiego nella zona dei Campi Flegrei, promuovendo interventi di formazione mirati e personalizzati.

Pozzuoli lancia “Rete Phlegrea”: 108 posti per percorsi personalizzati di formazione e lavoro nei Comuni flegrei. Una nuova opportunità concreta per il territorio flegreo arriva dal Comune di Pozzuoli, che ha pubblicato un avviso pubblico nell’ambito del progetto “ Rete Phlegrea”, finanziato dal Programma Campania Welfare – PR Campania FSE+ 2021-2027. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro e mira a favorire l’inclusione sociale e l’occupabilità dei cittadini residenti nell’Ambito N12, che comprende anche i Comuni di Bacoli e Monte di Procida. Un percorso verso il lavoro. Il progetto prevede la selezione di 108 partecipanti, che saranno accompagnati in un percorso strutturato e personalizzato, finalizzato all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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