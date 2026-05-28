Al via i lavori di ristrutturazione dello spazio ipogeo Ex Cobianchi in Piazza Garibaldi

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello spazio ipogeo “Ex Cobianchi” sotto Piazza Garibaldi. Le operazioni riguardano la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree sotterranee. Durante le operazioni, sono stati eseguiti interventi di consolidamento strutturale e pulizia. Non sono stati segnalati ritardi o complicazioni al momento. La durata prevista dei lavori non è ancora stata comunicata.

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione degli spazi sotterranei dell’Ex Cobianchi, situati al di sotto di Piazza Garibaldi.L’investimento complessivo è di 2 milioni e 950 mila euro ed è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale. I lavori riguardano in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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