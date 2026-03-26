Firenze | riaperto Gilli in piazza della Repubblica Dopo i lavori di ristrutturazione

Il Caffè Gilli di piazza della Repubblica a Firenze ha riaperto ieri, 25 marzo 2026, dopo due mesi di chiusura. La ristrutturazione dell’edificio è stata completata e il locale torna ad essere aperto al pubblico. La riapertura segue il periodo di lavori che hanno interessato il locale, ora riqualificato e pronto a riprendere l’attività.

FIRENZE – Dopo due mesi di chiusura per ristrutturazione, ha riaperto ieri,25 marzo 2026, il Caffè Gilli di piazza della Repubblica, a Firenze. In una nota il titolare dell’attività, Marco Valenza, informa che la riapertura è avvenuta “in seguito a un intervento di ristrutturazione volto a migliorare funzionalità, comfort e qualità degli spazi, nel rispetto della sua identità storica”. Il progetto “ha interessato l’intero locale, a partire dalla riqualificazione dei servizi igienici, completamente ripensati per garantire una migliore fruibilità. Tra gli interventi principali, la realizzazione di una nuova scala di collegamento con il piano inferiore, che consente un accesso più agevole agli spazi e contribuisce a elevare il comfort complessivo per gli ospiti”, si spiega ancora. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: riaperto Gilli, in piazza della Repubblica. Dopo i lavori di ristrutturazione Articoli correlati Firenze: Caffè Gilli chiuso due mesi per ristrutturazioneFIRENZE – Il Caffè Gilli di piazza della Repubblica a Firenze ha annunciato la chiusura temporanea a partire da lunedì` 19 gennaio 2026, per... Maltempo su Firenze, annullata la calata della Befana in piazza della RepubblicaLa decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica. Aggiornamenti e notizie su Firenze riaperto Gilli in piazza della... Temi più discussi: A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto; Riapre al pubblico Caffè Gilli: il cuore storico di Firenze rinnova i suoi spazi; Storico Caffè Gilli a Firenze riapre dopo ristrutturazione; Ha riaperto oggi lo storico Caffé Gilli di Firenze - EFA News. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le fotoDopo oltre due mesi di chiusura, lo storico Caffè Gilli riapre con spazi rinnovati e più funzionali. Un intervento che coniuga tutela storica e novità, senza tradire l’identità del locale simbolo di F ... firenzetoday.it Riapre oggi al pubblico Caffè GilliLo storico locale in piazza della Repubblica ristrutturato per migliorare funzionalità, comfort e qualità degli spazi ... nove.firenze.it Buongiorno #firenze #firenzetoday #storia - facebook.com facebook Massini: “Nascerà qui a Firenze l’unico Centro in Italia per la drammaturgia” x.com