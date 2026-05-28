X Factor 2026 riparte con una nuova giuria e una certezza: Giorgia alla conduzione. Accanto alle conferme di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva Irama, new entry del talent musicale di Sky Italia che debutterà a settembre su Sky e NOW. Irama. guarda le foto Irama, il giudice perfetto e scontato per X Factor. Irama è un artista indiscutibilmente efficace e bravo nel suo lavoro: sa scrivere hit, occupare le classifiche, sa parlare a pubblici diversi e sa muoversi con naturalezza tra streaming, radio e grande pubblico. Irama sa fare quello che gli piace, ma è normale che ciò che gli piace rappresenti l’intero mercato discografico italiano? Un sistema in cui il pop nasce, cresce e muore per funzionare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al tavolo dei giudici di X Factor 2026 siederanno Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama

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Litigi e risate: i concorrenti contro i giudici di X Factor (Compilation parte quattro)

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Temi più discussi: X Factor 2026, il Cast della nuova edizione; Francesco Gabbani riconfermato tra i giudici di X Factor 2026, la new entry è Irama; X Factor 2026, annunciata la nuova giuria: c’è anche Irama insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; Al via X Factor 2026, nel nuovo cast la new entry è Irama.

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