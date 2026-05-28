Al tavolo dei giudici di X Factor 2026 siederanno Francesco Gabbani Jake La Furia Paola Iezzi e la new entry Irama

Da iodonna.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per la prima volta in questa edizione, Irama si unisce alla giuria di X Factor, affiancando Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La nuova stagione del talent musicale di Sky Italia prenderà il via a settembre, con Giorgia confermata come conduttrice. La presenza di Irama rappresenta il debutto del cantante nel ruolo di giudice di questa trasmissione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

X Factor 2026 riparte con una nuova giuria e una certezza: Giorgia alla conduzione. Accanto alle conferme di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva Irama, new entry del talent musicale di Sky Italia che debutterà a settembre su Sky e NOW. Irama. guarda le foto Irama, il giudice perfetto e scontato per X Factor. Irama è un artista indiscutibilmente efficace e bravo nel suo lavoro: sa scrivere hit, occupare le classifiche, sa parlare a pubblici diversi e sa muoversi con naturalezza tra streaming, radio e grande pubblico. Irama sa fare quello che gli piace, ma è normale che ciò che gli piace rappresenti  l’intero mercato discografico italiano? Un sistema in cui il pop nasce, cresce e muore per funzionare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

al tavolo dei giudici di x factor 2026 siederanno francesco gabbani jake la furia paola iezzi e la new entry irama
© Iodonna.it - Al tavolo dei giudici di X Factor 2026 siederanno Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Litigi e risate: i concorrenti contro i giudici di X Factor (Compilation parte quattro)

Video Litigi e risate: i concorrenti contro i giudici di X Factor (Compilation parte quattro)

Notizie e thread social correlati

Giudici X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro, confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La FuriaLe audizioni di X Factor 2026 prenderanno il via nei prossimi giorni, con il cast di giudici e conduttrice ormai definito.

X Factor 2026 Irama giudice con Gabbani, Jake, Paola Iezzi. Giorgia conduceIrama entrerà come giudice nella prossima stagione di X Factor Italia, portando così un volto noto del panorama musicale italiano nel team dei...

Temi più discussi: X Factor 2026, il Cast della nuova edizione; Francesco Gabbani riconfermato tra i giudici di X Factor 2026, la new entry è Irama; X Factor 2026, annunciata la nuova giuria: c’è anche Irama insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; Al via X Factor 2026, nel nuovo cast la new entry è Irama.

francesco gabbani al tavolo dei giudiciI giudici X Factor 2026, Irama si unisce a Paola Iezzi, Gabbani e Jake La FuriaArriva oggi l’annuncio del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, pe ... tg24.sky.it

francesco gabbani al tavolo dei giudiciX Factor 2026 riparte da Irama: sarà lui a raccogliere l’eredità di Achille Lauro. Giorgia resta alla conduzioneIrama è il nuovo giudice di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro. Confermati Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Giorgia ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web