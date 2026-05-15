Rinnovato il pronto soccorso del San Camillo | nuova shock room e più spazio per i pazienti gravi

Il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma è stato recentemente rinnovato, con un'area di 650 metri quadrati completamente riqualificata. La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dal presidente della regione. Tra le novità principali ci sono una nuova shock room e spazi più ampi dedicati ai pazienti in condizioni critiche. L’intervento mira a migliorare la gestione delle emergenze in una delle zone più trafficate del centro Italia.

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