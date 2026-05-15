Rinnovato il pronto soccorso del San Camillo | nuova shock room e più spazio per i pazienti gravi

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma è stato recentemente rinnovato, con un'area di 650 metri quadrati completamente riqualificata. La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dal presidente della regione. Tra le novità principali ci sono una nuova shock room e spazi più ampi dedicati ai pazienti in condizioni critiche. L’intervento mira a migliorare la gestione delle emergenze in una delle zone più trafficate del centro Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inaugurato dal presidente regionale Francesco Rocca il nuovo pronto soccorso del San Camillo di Roma: 650 metri quadrati rinnovati per una delle aree emergenza più affollate del Centro Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: San Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosi

Ospedale Terni, nuova vita per gli spazi del Pronto Soccorso: “Ampliamento e rinnovamento per garantire massima dignità dei pazienti”Taglio del nastro dei locali raddoppiati e modernizzati grazie al milionario investimento Pnrr e al recupero dell'ex modulo Covid.

san camillo rinnovato il pronto soccorsoInaugurato il nuovo pronto soccorso del San CamilloRinnovata l'area accoglienza, triage ed emergenza: 650 metri quadri totalmente ristrutturati, un investimento da 1 milione e 200mila euro ... rainews.it

san camillo rinnovato il pronto soccorsoSan Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosiNuovi spazi, nuovi percorsi, nuova accoglienza. A quasi un anno dall'avvio del profondo processo di riqualificazione, il pronto soccorso ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web