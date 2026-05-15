San Camillo pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosi

A quasi un anno dall'inizio di un intervento di rinnovamento, il pronto soccorso dell'ospedale è stato riaperto con nuove strutture e percorsi. Tra le novità ci sono una shock room e un'area dedicata ai pazienti con malattie contagiose. Sono stati realizzati spazi che migliorano la gestione delle emergenze e la sicurezza degli operatori sanitari. La ristrutturazione ha interessato anche l'accoglienza e l'organizzazione interna del servizio di emergenza.

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Nuovi spazi, nuovi percorsi, nuova accoglienza. A quasi un anno dall'avvio del profondo processo di riqualificazione, il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Camillo -Forlanini cambia volto: riapre la nuova area di accoglienza, triage ed emergenza-urgenza, oltre 650 metri quadri completamente rinnovati e ridisegnati nei percorsi interni per offrire un elevato livello di sicurezza, tecnologia e comfort. Un intervento atteso, che risponde alle esigenze di una delle strutture più affollate del Centro Italia: nel 2025 il pronto soccorso ha registrato più di 60 mila accessi, 268 pazienti elitrasportati e 17 mila pazienti in codice rosso e giallo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - San Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos al San Pio di Benevento: denuncia shock sul pronto soccorsoUn ex amministratore della città di Benevento, Ambner De Iapinis, ha lanciato una denuncia durissima contro la gestione del pronto soccorso... FOTO/ Il nuovo Pronto Soccorso prende forma: prima area prontaTempo di lettura: 2 minutiProsegue il progetto di ristrutturazione integrale del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di... San Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosiNuovi spazi, nuovi percorsi, nuova accoglienza. A quasi un anno dall'avvio del profondo processo di riqualificazione, il pronto soccorso ... iltempo.it San Camillo, il Pronto Soccorso cambia volto: nuova accoglienza e triage per migliaia di romaniAl San Camillo cambia l’ingresso dell’emergenza: nuovo triage, spazi più sicuri e percorsi pensati per chi arriva in Pronto Soccorso. romait.it