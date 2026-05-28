Durante il processo Ruby ter, l'ex pm Tiziana Siciliano, ora in pensione, si è presentata tra il pubblico. Siciliano aveva condotto le indagini e rappresentato l'accusa nel primo grado di giudizio, che si era concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati, tra cui una figura politica di rilievo. La presenza dell'ex magistrato ha attirato l'attenzione in aula, mentre ha dichiarato di voler seguire l’intero procedimento fino alla fine.

AGI - Nell'aula del processo d'appello Ruby ter si presenta tra il pubblico l'ex pm Tiziana Siciliano che ha svolto le indagini rappresentando l'accusa nel primo grado di giudizio concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati tra i quali Silvio Berlusconi. "Sono qui per vedere la parola fine - dice ai cronisti -. Voglio vederla per convincermi che questa storia ha avuto una durata irragionevole ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste. Archeologia giudiziaria? Ho iniziato le indagini con Luca Gaglio nel 2014. E' la durata dei processi in Italia, è la prova dell'inefficienza della giustizia e non per colpa dei magistrati, per la loro scarsa volontà o incapacità". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Al processo Rubyter il pm in pensione Siciliano: "Voglio vedere la fine"

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