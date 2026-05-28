Al posto di Tina Beretta ha riaperto Jacadì | il marchio per bambini è tornato in centro storico

Il marchio per bambini Jacadì ha riaperto nel centro storico, sostituendo Tina Beretta. La notizia era stata annunciata a dicembre senza molta risonanza, ma con una certa sorpresa tra i residenti e i clienti abituali. La riapertura segna il ritorno del negozio nella zona, senza dettagli su eventuali modifiche o cambi di gestione. La presenza del marchio nel cuore della città si conferma una scelta significativa per il commercio locale dedicato ai più piccoli.

Lo avevamo annunciato lo scorso dicembre come quel tipo di notizia che non faceva rumore ma arrivava dritta nello stomaco. Ora, dopo la chiusura per sempre di una storica attività del centro storico di Como, Il Pane di Tina Beretta, in via Rusconi è tornato Jacadì con un nuovo store, proprio oggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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