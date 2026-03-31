Il bar Vittoria ha riaperto una gestione sociale per dare nuova vita allo storico locale | FOTO E VIDEO

Il bar Vittoria ha riaperto a Viterbo, in Piazza della Vittoria, con una gestione sociale finalizzata a rivitalizzare il locale storico. La riapertura è stata accompagnata da foto e video che documentano il nuovo progetto. La scelta della gestione sociale mira a promuovere l'integrazione e il coinvolgimento della comunità locale attraverso il settore alimentare e il lavoro.

Taglio del nastro per il progetto di inclusione lavorativa della cooperativa Gea e di Angsa che riaccende l'insegna al civico 1 di piazza della Vittoria Piazza della Vittoria, nel cuore di Viterbo, riaccende i motori con un progetto che mette al centro il lavoro e l'integrazione. Il taglio del nastro del Vittoria social cafè segna il ritorno di un punto di ritrovo per la città, trasformato in un luogo dove il servizio al bancone diventa un percorso di crescita professionale per persone con disabilità. Al taglio del nastro presenti la sindaca Chiara Frontini, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e i consiglieri regionali Daniele Sabatini ed Enrico Panunzi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il bar Vittoria ha riaperto, una gestione sociale per dare nuova vita allo storico locale | FOTO E VIDEO Articoli correlati Bar della Berio, arriva il bando per una nuova gestioneIl Comune di Genova ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e ristorazione alla biblioteca Berio. Riapre il bar Vittoria, grazie a una coop sociale: caffè e cornetti tra tirocini e laboratoriIl locale del centro di Viterbo riaccende le luci con la cooperativa Gea e Autismo Angsa Aps: "Uniamo la sua identità storica a una nuova energia...