Distributori al posto di negozi e botteghe nel centro storico | sconcertante | Ilardi Federalberghi lancia l' allarme

L'immagine che offre Via Mercanti a Salerno è sconcertante. I negozi sembrano avere ceduto la scena a distributori automatici di bevande e rivendite di accessori per telefonia. L'esito è un "non luogo" privo di tipicità e fascino storico, elementi che dovrebbero, invece. caratterizzare un centro antico. Non possiamo offrire ai turisti questo scenario! Lo ha denunciato il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. “E' urgente un piano che limiti o vieti queste attività nel centro storico e agevoli, anche con incentivi legati ai tributi locali, la nascita di negozi che richiamino ad elementi tipici del territorio. - ha osservato - Sarebbe ragionevole, ad esempio, applicare aliquote Imu e Tari ridotte per l'apertura di nuove botteghe artigiane e negozi tradizionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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