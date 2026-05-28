Al Museo dell' Opera del Duomo torna a splendere il reliquiario della Passione legato al diamante fiorentino

Notizia in breve

Al Museo dell'Opera del Duomo è stato riportato alla luce il reliquiario della Passione, noto anche come Croce della Granduchessa, dopo un intervento di restauro. L’oggetto, decorato con un diamante fiorentino, è uno dei pezzi più preziosi e rappresentativi della tradizione orafa e devozionale locale. La croce è ora esposta nuovamente, mostrando dettagli e rifiniture restaurate con cura.