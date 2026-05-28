Al Museo dell' Opera del Duomo torna a splendere il reliquiario della Passione legato al diamante fiorentino
Al Museo dell'Opera del Duomo è stato riportato alla luce il reliquiario della Passione, noto anche come Croce della Granduchessa, dopo un intervento di restauro. L’oggetto, decorato con un diamante fiorentino, è uno dei pezzi più preziosi e rappresentativi della tradizione orafa e devozionale locale. La croce è ora esposta nuovamente, mostrando dettagli e rifiniture restaurate con cura.
Al Museo dell’Opera del Duomo torna a splendere, dopo un accurato restauro, uno dei capolavori più preziosi e simbolici della tradizione orafa e devozionale fiorentina: la Croce della Granduchessa, o Reliquario della Passione.L’intervento conservativo, affidato nel 2025 dall’Opera di Santa Maria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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