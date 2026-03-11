A partire da sabato 14 marzo, il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze apre le sue porte alle visite guidate dedicate ai capolavori di Donatello, il celebre artista rinascimentale nato nel 1386 e morto nel 1466. Per la prima volta, il pubblico potrà esplorare le opere del maestro attraverso percorsi guidati che mettono in evidenza le sue sculture più significative.

Firenze,11 marzo 2026 - Da sabato 14 marzo l’Opera di Santa Maria del Fiore propone, per la prima volta, delle visite guidate ai capolavori del grande artista rinascimentale Donatello (Firenze 1386-1466) conservati nel Museo dell’Opera del Duomo a Firenze. Le opere di Donatello. A partire dalle opere giovanili di Donatello, ancora legate al linguaggio del gotico internazionale, la visita si conclude con i capolavori della piena maturità artistica tra cui i Profeti del Campanile di Giotto, la Cantoria del Duomo di Firenze e la Santa Maria Maddalena per secoli nel Battistero di San Giovanni. Dettagli delle visite guidate. Le visite guidate, in lingua italiana e della durata di 45 minuti, si terranno ogni sabato (inizio ore 10 e alle ore 17) e domenica (alle ore 10). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Donatello al museo dell’Opera del Duomo: al via le visite guidate

Articoli correlati

Firenze, Tujiko Noriko in concerto al museo dell’Opera del DuomoFirenze, 1 febbraio 2026 – A Firenze arriva Tujiko Noriko che sarà in concerto al museo dell’Opera del Duomo.

Firenze, ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraicoFirenze, 8 marzo 2026 - Con l’arrivo della primavera, la Sinagoga e il museo ebraico di Firenze propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche...

Hidden Gem in Florence | Inside Opera del Duomo di Firenze | A Must-Visit Near the Duomo

Aggiornamenti e notizie su Firenze Donatello al museo dell'Opera...

Museo Opera del Duomo di Firenze aperto gratis la sera 17 maggioFirenze, 10 maggio 2025 – ll Museo dell'Opera del Duomo a Firenze aderisce alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei di Icom (International Council of Museums) e ... lanazione.it

Una nuova app per vivere il Museo dell’Opera del Duomo di FirenzeUn nuovo strumento digitale pensato per accompagnare l’esperienza diretta delle opere arriva al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Si chiama OperaGuide ed è una app con audioguida gratuita, ... exibart.com