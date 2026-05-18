Notte Europea dei Musei | il Museo dell' Opera del Duomo aperto gratuitamente al pubblico
Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto gratuitamente nella sera del 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei. L’apertura avverrà a partire dalle ore 21 e proseguirà fino a tarda sera, offrendo l’opportunità di visitare le sue collezioni e i principali monumenti della cattedrale. Questa iniziativa si inserisce nel programma europeo che ogni anno coinvolge numerosi musei, con l’obiettivo di promuovere l’accesso culturale e valorizzare il patrimonio artistico.
Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze anche quest’anno aderisce alla Notte Europea dei Musei aprendo gratuitamente al pubblico nella serata del 23 maggio 2026 - dalle ore 21.00 alle 23.00, orario dell’ultimo ingresso - con chiusura a mezzanotte. L’accesso è consentito senza bisogno di biglietto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
FLORENCE, Italy Nightlife in a Living Museum | 4K Walking Tour
Sullo stesso argomento
Notte europea dei musei: al museo universitario ingresso gratuito, laboratorio per bambini e documentario dedicati a Ötzi, l’uomo dei ghiacciIn occasione della “Nuit Européenne des Musées”, la Notte Europa dei musei, il museo universitario dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio"...
Firenze, Donatello al museo dell’Opera del Duomo: al via le visite guidateFirenze,11 marzo 2026 - Da sabato 14 marzo l’Opera di Santa Maria del Fiore propone, per la prima volta, delle visite guidate ai capolavori del...
CULTURA • Torna sabato 23 maggio la Notte Europea dei Musei. Giunta alla sua XXII edizione, il Comune di Rovigo e il Museo dei Grandi Fiumi, in collaborazione con Aqualab, propongono un percorso animato tra le sale del Museo dal titolo Rovigo, tra - Facebook facebook
Notte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei, e quindi anche italiani. x.com
Ercolano, venerdì 23 maggio gli Scavi aperti di sera per la Notte Europea dei MuseiIl Parco archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla 20° edizione, e apre al pubblico in via straordinaria sabato 23 maggio dalle 20.00 alle 24.00 con ... ilmattino.it
Notte Europea dei Musei, a Ercolano il Parco archeologico apre fino a mezzanotteIl Parco archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla 20° edizione, e apre al pubblico in via straordinaria sabato 23 maggio dalle 20.00 alle 24.00 con un programm ... ansa.it
Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit