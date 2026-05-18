Notte Europea dei Musei | il Museo dell' Opera del Duomo aperto gratuitamente al pubblico

Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto gratuitamente nella sera del 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei. L’apertura avverrà a partire dalle ore 21 e proseguirà fino a tarda sera, offrendo l’opportunità di visitare le sue collezioni e i principali monumenti della cattedrale. Questa iniziativa si inserisce nel programma europeo che ogni anno coinvolge numerosi musei, con l’obiettivo di promuovere l’accesso culturale e valorizzare il patrimonio artistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui