Notte Europea dei Musei | il Museo dell' Opera del Duomo aperto gratuitamente al pubblico

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto gratuitamente nella sera del 23 maggio 2026, in occasione della Notte Europea dei Musei. L’apertura avverrà a partire dalle ore 21 e proseguirà fino a tarda sera, offrendo l’opportunità di visitare le sue collezioni e i principali monumenti della cattedrale. Questa iniziativa si inserisce nel programma europeo che ogni anno coinvolge numerosi musei, con l’obiettivo di promuovere l’accesso culturale e valorizzare il patrimonio artistico.

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Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze anche quest’anno aderisce alla Notte Europea dei Musei aprendo gratuitamente al pubblico nella serata del 23 maggio 2026 - dalle ore 21.00 alle 23.00, orario dell’ultimo ingresso - con chiusura a mezzanotte. L’accesso è consentito senza bisogno di biglietto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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