Giovani atleti si sono riuniti per la 22ª edizione del Memorial Gianni Santi, un evento dedicato allo sport e alla memoria. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diverse zone, che si sono sfidati in diverse discipline sportive. La giornata ha coinvolto anche familiari e allenatori, con l’obiettivo di promuovere valori come il rispetto e la collaborazione tra i partecipanti.

Memoria, partecipazione e sportività. Saranno questi gli ingredienti della 22ª edizione del Memorial Gianni Santi, appuntamento storico per lo sport cittadino, capace di unire 5 comuni - Lodi, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Corte Palasio e Lodi Vecchio - e numerose realtà sportive del territorio. Un evento che negli anni si è consolidato, richiamando atleti, società e appassionati, nel ricordo di Gianni Santi, figura legata al mondo sportivo e alla formazione dei giovani atleti. La manifestazione, organizzata dal Comune di Lodi insieme al Coni e alla Pro Loco, andrà in scena sabato. Saranno calcio, hockey, pallavolo, softball, baseball, scherma e pallacanestro le discipline del torneo che si concluderà con le premiazioni al Palacastellotti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani atleti al Memorial Gianni Santi

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