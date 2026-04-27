Trofeo Liberazione e Memorial Brandoli-Ansaloni più di 2mila atleti al Campo Comunale di Modena

Sabato e domenica si sono svolte due intense giornate di gare al Campo Comunale di Modena, dando il via ufficiale alla stagione estiva dell’atletica. Più di 2.000 atleti, provenienti da diverse zone, hanno partecipato alla competizione per il Trofeo Liberazione e il Memorial Brandoli-Ansaloni. L’evento ha coinvolto molte discipline e ha visto la presenza di numerose rappresentative sportive.

Due lunghissime giornate di gare hanno inaugurato a tutti gli effetti la stagione estiva dell’atletica al Campo Comunale di Modena. Trofelo Liberazione e Memorial Brandoli-Ansaloni hanno attirato nel complesso circa 2mila atleti che si sono sfidati alla ricerca di un primo riscontro "sul campo".🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial MagniSesto Fiorentino, 22 aprile 2026 – A Sesto Fiorentino il 25 aprile torna uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano,... ‘Meeting della Liberazione’ al Campo Scuola. Oltre mille gli atleti presenti all’edizione 2026Oggi 25 aprile, Siena è pronta ad accogliere il Meeting della Liberazione, manifestazione organizzata dalla Uisp Atletica Siena, in scena al Campo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial Magni; A.S. La Fratellanza 1874 - Trofeo Liberazione e Memorial Brandoli-Ansaloni; Meeting a Modena 25 e 26 aprile e altre gare nel fine settimana; Firenze - Ecco il Trofeo Liberazione, non solo podismo ma valori condivisi. Trofeo Liberazione a Modena. In evidenza Federici nei 100 e Benati nei 400In corso il Trofeo Liberazione a Modena. Prima serie dei 100 metri maschili molto veloce. Benati 46.09 nel giro di pista. E' in corso con gli oltre suoi 1000 atleti-gara il Trofeo Liberazione a Modena ... fidal.it 77° TROFEO LIBERAZIONE Roma Stadio Paolo Rosi 25 Aprile 2026.Grande giornata di Liberazione a Roma, anche per i nostri atleti che in questo avvenimento si sono liberati di alcune paure ... lagone.it https://www.aprilianews.it/sport/runforever-al-77-trofeo-della-liberazione/ - facebook.com facebook