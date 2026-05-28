Al Maradona la finale del V Memorial Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio
Al Maradona si è giocata la finale del V Memorial “Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio”. La partita ha visto confrontarsi due squadre in un match intenso e combattuto. La vittoria è andata alla squadra che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La manifestazione si svolge ogni anno per ricordare due figure sportive locali. La finale ha attirato numerosi spettatori, con tifosi che hanno seguito con entusiasmo l’intero incontro.
Ci sono partite che valgono molto più di un trofeo. Partite che diventano memoria viva, testimonianza, identità collettiva. È questo il significato più profondo del “V Memorial Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio 2026”, che venerdì 29 maggio 2026, alle ore 13.00, vivrà il suo momento più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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