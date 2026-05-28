Al Maradona la finale del V Memorial Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio

Notizia in breve

Al Maradona si è giocata la finale del V Memorial “Pasquale Apicella Giovanni Vivenzio”. La partita ha visto confrontarsi due squadre in un match intenso e combattuto. La vittoria è andata alla squadra che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La manifestazione si svolge ogni anno per ricordare due figure sportive locali. La finale ha attirato numerosi spettatori, con tifosi che hanno seguito con entusiasmo l’intero incontro.