Grande tennis al Tc Viserba | una finale tra 18enni per la conquista del trofeo memorial Boschetti

Al Tennis Club Viserba si è disputata una finale tra due giovani di 18 anni per il trofeo memorial Boschetti. Pietro Rinaldini ha conquistato il torneo nazionale di terza categoria maschile, organizzato dal club. La competizione ha visto sfidarsi i due atleti in un match che ha coinvolto il pubblico presente. La vittoria di Rinaldini è arrivata al termine di un incontro combattuto.

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Pietro Rinaldini vince il torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Protagonisti del match-clou sono stati il beniamino di casa, William Di Marco, che in semifinale ha battuto 4-6, 6-4, 10-8 il 3.1 Vincenzo Coppi, testa di.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tennis, gli esiti del rodeo al Tc MestreAl Tennis Club di Mestre di via Olimpia concluso il rodeo per soli giocatori di 3ª categoria diretto da Filippo Moggian Barban, con la supervisione... Leggi anche: Nuoto giovanile, la Rari Nantes Romagna brilla al Trofeo Pontieri: pioggia di medaglie a Viserba Temi più discussi: Il grande tennis giovanile fa tappa in città: assegnati al Tc Napoli i Campionati italiani under 13; Torna il grande tennis in città: Parma Ladies Open WTA 125 con cinque tra le prime 50 giocatrici al mondo - Videointerviste; Trophy Tour, un museo del tennis al Foro Italico; Il 42° Itf Junior ''Città di Prato'' si tinge di azzurro. Il grande tennis giovanile fa tappa in città: assegnati al Tc Napoli i Campionati italiani under 13 x.com Torna il grande tennis in città: Parma Ladies Open WTA 125 con cinque tra le prime 50 giocatrici al mondo - VideointervisteIl grande tennis torna nella nostra città con la nuova edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, il torneo Wta 125 organizzato da Mef Tennis Events ed in programma al Tc Parma di Mariano da lu ... gazzettadiparma.it Sardegna Open, tutto esaurito al Tc Cagliari per l’esordio di Matteo BerrettiniCagliari Il grande tennis entra nel vivo: oggi 28 aprile al Sardegna Open sui campi in terra rossa del Tc Cagliari a Monte Urpinu è atteso Matteo Berrettini: l’azzurro ex numero 6 del ranking mondiale ... lanuovasardegna.it