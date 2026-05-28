Circolano voci secondo cui Maria De Filippi potrebbe partecipare al Festival di Sanremo insieme a Stefano De Martino. La presenza della conduttrice e del ballerino sarebbe una novità rispetto alle edizioni precedenti. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data, e le indiscrezioni rimangono non confermate. La partecipazione di entrambi potrebbe coinvolgere un ruolo di rilievo nella manifestazione musicale.

Maria De Filippi al Festival di Sanremo con Stefano De Martino? L’ipotesi che accende la TV italiana. C’è una voce che nelle ultime settimane sta correndo veloce nei corridoi della televisione italiana. Una di quelle indiscrezioni capaci di mettere insieme curiosità, nostalgia e ascolti record ancora prima di diventare realtà: e se Maria De Filippi comparisse al prossimo Festival di Sanremo accanto a Stefano De Martino, anche solo per una sera? Perché Maria De Filippi non è semplicemente una conduttrice. È il volto che negli ultimi venticinque anni ha costruito linguaggi, talenti e carriere. Stefano De Martino, invece, rappresenta la nuova generazione dell’intrattenimento italiano: leggero, rapido, ironico, ma sempre più credibile anche nei grandi appuntamenti nazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Al Festival di Sanremo con Stefano De Martino un nome importante della TV? L’indiscrezione

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Stefano De Martino verso Sanremo 2027 Lindiscrezione Rai

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