Negli ultimi giorni circolano voci sulla possibilità che Belen Rodriguez possa condurre il Festival di Sanremo affiancata da Stefano De Martino. La showgirl avrebbe già dato segnali in questa direzione, lasciando intendere una disponibilità a collaborare nuovamente con il ballerino e conduttore. Il loro rapporto, passato attraverso diverse tensioni, sembra aver ritrovato una stabilità che alimenta le speculazioni sul futuro professionale di entrambi.

Tra passato turbolento e presente più disteso, il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino torna al centro dell’attenzione. A riaccendere i riflettori è stata una recente apparizione televisiva della showgirl, durante la quale, tra battute e confidenze, sono emersi dettagli che fanno pensare a un clima completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni. E, inevitabilmente, si è tornati a parlare anche di un possibile futuro professionale condiviso. Belen non è più arrabbiata con Stefano De Martino: pace fatta?. Nel corso della sua ospitata da Pio e Amedeo, Belen si è raccontata con leggerezza, lasciando intendere di essere in una fase nuova della sua vita sentimentale: « Per la prima volta in vent’anni il mio cuore non batte per nessuno ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - E se Belen conducesse Sanremo con Stefano De Martino? L’indiscrezione: lei ha già messo le mani avanti…

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