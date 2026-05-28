Al di là del Vannacci sì e del Vannacci no

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo chiarisce che non si tratta di un editoriale che indica cosa debbano fare il centrodestra e Roberto Vannacci. L'autore afferma esplicitamente di non voler dare indicazioni o giudizi su comportamenti o scelte politiche. La frase si concentra sulla natura del testo, che non vuole essere un consiglio o una presa di posizione, ma semplicemente un'osservazione senza intenti di indirizzo.

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No, questo non è un editoriale che pretende (ci mancherebbe altro) di dire al centrodestra e a Roberto Vannacci cosa debbano reciprocamente fare. Anche perché, dopo il primo trauma della fuoriuscita dalla Lega, se continuassero da parte vannacciana sia i voti in Parlamento contro il governo, sia le polemiche quotidiane, sia il «ratto» di deputati e senatori (nessuno dei quali peraltro fa una bella figura ad andarsene così), ogni eventuale possibilità di dialogo nascerebbe già morta. E per responsabilità integrale di Futuro Nazionale, non certo di altri. A me invece importano due questioni di principio. La prima è il solito doppio standard... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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