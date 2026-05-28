Al di là del Vannacci sì e del Vannacci no

No, questo non è un editoriale che pretende (ci mancherebbe altro) di dire al centrodestra e a Roberto Vannacci cosa debbano reciprocamente fare. Anche perché, dopo il primo trauma della fuoriuscita dalla Lega, se continuassero da parte vannacciana sia i voti in Parlamento contro il governo, sia le polemiche quotidiane, sia il «ratto» di deputati e senatori (nessuno dei quali peraltro fa una bella figura ad andarsene così), ogni eventuale possibilità di dialogo nascerebbe già morta. E per responsabilità integrale di Futuro Nazionale, non certo di altri. A me invece importano due questioni di principio. La prima è il solito doppio standard... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Vannacci: Quale ruolo ha Marina Berlusconi in Forza Italia

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Ho ricevuto una lettera di risarcimento da un avvocato perché ho messo il mi piace ad un commento offensivo su Facebook ? Sta regola del risarcimento non vale solo per chi commenta ? Ora vale anche per chi mette il mi piace al commento ? : r/domandao reddit

Al di là del Vannacci sì e del Vannacci noNo, questo non è un editoriale che pretende (ci mancherebbe altro) di dire al centrodestra e a Roberto Vannacci cosa debbano reciprocamente fare. Anche perché, dopo il primo trauma della fuoriuscita ... iltempo.it

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